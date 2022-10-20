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    Гленн Бейл - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Гленн
    Фамилия Бейл
    Команда Крылья Советов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 1' - 90' Крылья Советов 0:0 Химки Россия. Премьер-лига, 23 тур
    86'
    09.04.2023 1' - 71' Сочи 1:2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 22 тур
    05.04.2023 1' - 90' ЦСКА 1:0 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
    90'
    02.04.2023 1' - 90' Крылья Советов 1:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 21 тур
    62'
    19.03.2023 1' - 90' Крылья Советов 0:1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур
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