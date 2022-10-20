Гленн Бейл - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Бейл
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Гленн
|Фамилия
|Бейл
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|0:0
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 23 тур
|86'
|09.04.2023
|1' - 71'
|Сочи
|1:2
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|05.04.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
|90'
|02.04.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|62'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|0:1
|Ахмат
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|9
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2023
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|90'
|15.03.2023
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|ЦСКА (Москва)
|01.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|72'
|23.02.2023
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак (Москва)
|73' 84'
|20.10.2022
|1' -46'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.09.2022
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|41'
|14.09.2022
|46' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.08.2022
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)