Нидерландский защитник «Крыльев» предположил, когда Россию вернут в еврокубки

По моему , в УЕФА точно назвали когда можно говорить о возвращении.
Вы дебилы (Р-Спорт), так и будите у каждого спрашивать ?
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки.
«Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу. Сейчас «Крылья» на третьем месте, если мы продолжим так играть, то попадем в еврокубки.
Надеюсь, что в следующем году все закончится и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций», – сказал Бейл.
- Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
- Сборная играет только в товарищеских матчах.