Нидерландский защитник «Крыльев» предположил, когда Россию вернут в еврокубки

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки.

«Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу. Сейчас «Крылья» на третьем месте, если мы продолжим так играть, то попадем в еврокубки.

Надеюсь, что в следующем году все закончится и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций», – сказал Бейл.