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    • Нидерландский защитник «Крыльев» предположил, когда Россию вернут в еврокубки

    Нидерландский защитник «Крыльев» предположил, когда Россию вернут в еврокубки

    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что надеется на возвращение российских клубов в еврокубки.

    «Для меня игра в еврокубках не так важна. Надеюсь, что Россию как можно быстрее вернут в Европу. Сейчас «Крылья» на третьем месте, если мы продолжим так играть, то попадем в еврокубки.

    Надеюсь, что в следующем году все закончится и мы сыграем в Лиге Европы или Лиге конференций», – сказал Бейл.

    • Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
    • Сборная играет только в товарищеских матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16268

      Алексей З 1 час назад

      По моему , в УЕФА точно назвали когда можно говорить о возвращении.
      Вы дебилы (Р-Спорт), так и будите у каждого спрашивать ?

      0
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      Рейтинг: +840

      eugen-han 2 часа назад

      Не так скоро, как хотелось бы кому-то из-за того, что так кажется ему.

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      Рейтинг: +1533

      SLADE2019 2 часа назад

      Все на это надеются.

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