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    • Еще один игрок «Крыльев Советов» публично поддержал Осинькина

    Еще один игрок «Крыльев Советов» публично поддержал Осинькина

    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл выступил в поддержку главного тренера команды Игоря Осинькина.

    «Обычно на этом канале я публикую только информацию о наших соревнованиях, однако на этот раз дело еще более важное.

    После множества слухов в СМИ я хотел бы заявить, что мы, игроки, должны взять на себя ответственность за количество очков и качество игры. Это нормально, что есть критика по этому поводу. «Крылья» и Самара всегда будут и останутся амбициозными.

    Мы, игроки, считаем, что эти амбиции лучше всего реализовать с нынешним тренером, что доказано многими годами. Давайте двигаться вперед «Крыльями». Вперед, Самара», – написал Бейл в своем телеграм-канале.

    • Осинькина собирались уволить после вчерашнего матча с «Локомотивом».
    • Его должен был сменить Сергей Игнашевич.
    • Футболисты «Крыльев» не хотят отставки Осинькина. Капитан самарцев Александр Солдатенков звонил губернатору, чтобы тот вмешался в ситуацию.

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    Источник: телеграм-канал Гленна Бейла

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    07.10.2024 22:29
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1728335485
    Если Игнашевич поддержит Осинькина это будет достойный поступок.
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