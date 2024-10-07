Еще один игрок «Крыльев Советов» публично поддержал Осинькина

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл выступил в поддержку главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Обычно на этом канале я публикую только информацию о наших соревнованиях, однако на этот раз дело еще более важное.

После множества слухов в СМИ я хотел бы заявить, что мы, игроки, должны взять на себя ответственность за количество очков и качество игры. Это нормально, что есть критика по этому поводу. «Крылья» и Самара всегда будут и останутся амбициозными.

Мы, игроки, считаем, что эти амбиции лучше всего реализовать с нынешним тренером, что доказано многими годами. Давайте двигаться вперед «Крыльями». Вперед, Самара», – написал Бейл в своем телеграм-канале.