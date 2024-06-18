Бейл из «Крыльев» рассказал, сколько ежемесячно тратит в Самаре

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о тратах в Самаре.

– Сколько денег нужно тебе для комфортной жизни в Самаре?

– Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.

– Если сравнивать с Нидерландами – это много или мало?

– Мне кажется, что мои траты были бы примерно одинаковыми. Дома мы тоже тратим деньги на квартиру, еду, путешествия. Цены не сильно отличаются.