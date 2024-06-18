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    • Бейл из «Крыльев» рассказал, сколько ежемесячно тратит в Самаре

    Бейл из «Крыльев» рассказал, сколько ежемесячно тратит в Самаре

    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал о тратах в Самаре.

    – Сколько денег нужно тебе для комфортной жизни в Самаре?

    – Мы снимаем квартиру, ходим в рестораны. Наверное, около 300 тысяч рублей в месяц.

    – Если сравнивать с Нидерландами – это много или мало?

    – Мне кажется, что мои траты были бы примерно одинаковыми. Дома мы тоже тратим деньги на квартиру, еду, путешествия. Цены не сильно отличаются.

    • 28-летний игрок в Самаре с 2021 года.
    • Контракт истечет через год.
    • Бейл стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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