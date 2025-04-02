Радимов назвал условие для мотивации «Крыльев Советов»: «Жду ведро раков»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов похвалил Гленна Бейла за использование его слов для мотивации команды перед игрой 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

– Начнем с того, бесплатно мотивировать я отказываюсь, это на будущее. То Денисова, то теперь целые «Крылья», когда Бейл расклеил по раздевалке целую мою тираду в их адрес! Я уже созвонился с Самарой, мои слова передали Гленну, жду от него ведро раков. Обещает прислать. И Бейл молодец, такие вещи нужны команде, да и я тогда все по делу сказал.

– И как, оказывается, помогло!

– Да, «Крылья» были на голову сильнее. Я думаю, что и встреча с болельщиками помогла, потому что в Самаре люди действительно такие. И Осинькин смог собрать коллектив со всеми проблемами этой команды, которая происходит через них целый год. Качество игры было очень хорошее.

– «Крылья» после такой феерической домашней победы как-то выползут из затяжного кризиса?

– У «Крылев» кризис целый сезон идет, и все это пополняется слухами, да и вообще, честно говоря, я думаю, что это огромная заслуга Осинькина, что команда не в зоне вылета, что он мотивирует, находит слова, какую-то игровую модель.

В этом году они не вылетят, но если они не пересмотрят все, если игроки поуходят и не будут усиливаться, конечно, «Крыльям» предстоит очень тяжелый следующий.