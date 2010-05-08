Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Висенте Санчес - статистика

Завершил карьеру
7 декабря 1979 (46)
#27 | Нападающий
170 см | 65 кг
Уругвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
14
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
0 : 0
08.05.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
0 : 2
01.05.2010
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
0 : 1
24.04.2010
Шальке-04
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
3 : 1
17.04.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
4 : 2
10.04.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 4
06.03.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
2 : 1
26.02.2010
Боруссия Д
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
2 : 1
21.02.2010
Шальке-04
1' - 58'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2 : 0
14.02.2010
Кельн
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
0 : 0
06.02.2010
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 0
30.01.2010
Хоффенхайм
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бохум
2 : 2
23.01.2010
Шальке-04
1' - 57'
5'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
1 : 0
17.01.2010
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 0
18.12.2009
Майнц
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0 : 2
12.12.2009
Шальке-04
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
2 : 0
06.12.2009
Герта
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
1 : 0
28.11.2009
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2 : 0
21.11.2009
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
1 : 1
07.11.2009
Шальке-04
1' - 54'
30'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
2 : 2
31.10.2009
Байер
41' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 3
25.10.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 2
17.10.2009
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
0 : 1
26.09.2009
Шальке-04
58' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+