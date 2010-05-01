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Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 01 мая 2010
Шальке-04
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
55'
М. Озил
64'
У. Алмейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
Замена
А. Хант
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Йенсен
️️️️
У. Алмейда
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Желтая карточка
Т. Боровски
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 0:2!
У. Алмейда
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
М. Озил
Замена
Эду
️️️️
Л. Шмитц
Замена
М. Гавранович
️️️️
Ю. Хао
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
К. Фритц
Желтая карточка
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ОП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
26
Шмитц
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
16
Вестерманн
24
Клюге
8
Хао
11
Ракитич
22
Кураньи
8
Фарфан
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
44
Баргфреде
6
Боровски
10
Озил
9
Алмейда
14
Писарро
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
8
Хао
19
Гавранович
19
Гавранович
8
Хао
26
Шмитц
16
Эду
16
Эду
26
Шмитц
10
Озил
14
Хант
14
Хант
10
Озил
9
Алмейда
7
Йенсен
7
Йенсен
9
Алмейда
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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