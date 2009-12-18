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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 18 декабря 2009
Шальке-04
18.12.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
12'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Желтая карточка
Ю. Полански
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Ю. Полански
️️️️
Э. Сото
Замена
В. Санчес
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ч. Амри
Замена
К. Мориц
️️️️
Л. Холтби
Травма
Л. Холтби
Замена
С. Баляк
️️️️
М. Пекович
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
Л. Холтби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
26
Лукас Шмитц
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
18
Чадли Амри
ЛП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
13
Милорад Пекович
АП
2
Тим Хогланд
(К)
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Любош Ханцел
ЛЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
0
Марко Розе
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Срджан Баляк
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
16
Вестерманн
5
Бордон
3
Самбрано
5
Хеведес
32
Матип
11
Ракитич
90
Холтби
26
Шмитц
8
Фарфан
22
Кураньи
4-4-1-1
33
Мюллер
16
Хеллер
26
Бунгерт
4
Новески
24
Лёв
2
Хогланд
14
Кархан
19
Сото
18
Амри
13
Пекович
30
Бансе
90
Холтби
18
Мориц
18
Мориц
90
Холтби
8
Фарфан
30
Моравек
30
Моравек
8
Фарфан
11
Ракитич
27
Санчес
27
Санчес
11
Ракитич
13
Пекович
11
Баляк
11
Баляк
13
Пекович
19
Сото
8
Полански
8
Полански
19
Сото
18
Амри
20
Шюррле
20
Шюррле
18
Амри
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
33
Матиас Шобер
ВР
14
Любош Ханцел
ЛЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
0
Марко Розе
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Любош Ханцел
ЛЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Остались в запасе
0
Марко Розе
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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