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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 17 октября 2009
Штутгарт
17.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
72'
Какау
24'
И. Ракитич
75'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
+3
Желтая карточка
Д. Фарфан
+3
Замена
Л. Холтби
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Элсон
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 1:2!
К. Кураньи
ГОЛ! 1:1!
Какау
Пас отдал
Ю. Шибер
Замена
Р. Хильберт
️️️️
С. Челоцци
Замена
Л. Кения
️️️️
И. Ракитич
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
Какау
Желтая карточка
К. Мориц
Замена
К. Самбрано
️️️️
Л. Шмитц
Желтая карточка
К. Минейру
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Л. Маньин
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
18
Какау
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Карлос Минейру
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Марко Пишорн
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
23
Маньин
22
Челоцци
35
Таски
23
Булахруз
11
Глеб
28
Треш
28
Хедира
8
Кузманович
88
Погребняк
18
Какау
3-2-3-2
1
Нойер
5
Хеведес
16
Вестерманн
13
Рафинья
5
Бордон
26
Шмитц
8
Минейру
18
Мориц
11
Ракитич
22
Кураньи
8
Фарфан
28
Хедира
7
Элсон
7
Элсон
28
Хедира
22
Челоцци
19
Хильберт
19
Хильберт
22
Челоцци
88
Погребняк
20
Шибер
20
Шибер
88
Погребняк
26
Шмитц
3
Самбрано
3
Самбрано
26
Шмитц
8
Фарфан
90
Холтби
90
Холтби
8
Фарфан
11
Ракитич
99
Кения
99
Кения
11
Ракитич
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
24
Марко Пишорн
ЦЗ
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
33
Матиас Шобер
ВР
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
24
Марко Пишорн
ЦЗ
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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