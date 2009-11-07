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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 07 ноября 2009
Бавария
07.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
31'
Д. ван Бюйтен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
К. Минейру
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Х. Бадштубер
Желтая карточка
Л. Шмитц
Желтая карточка
А. Роббен
Замена
В. Пляцикас
️️️️
В. Санчес
Замена
К. Самбрано
️️️️
Б. Хеведес
Замена
А. Роббен
️️️️
Л. Тони
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЛП
13
Рафинья
ПП
27
Висенте Санчес
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
21
Лам
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
44
Тимощук
13
Мюллер
11
Клозе
18
Тони
3-2-2-3
1
Нойер
5
Бордон
16
Вестерманн
3
Самбрано
5
Хеведес
26
Шмитц
13
Рафинья
18
Мориц
8
Фарфан
22
Кураньи
27
Санчес
28
Бадштубер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
28
Бадштубер
18
Тони
10
Роббен
10
Роббен
18
Тони
11
Клозе
27
Гомес
27
Гомес
11
Клозе
27
Санчес
22
Пляцикас
22
Пляцикас
27
Санчес
13
Рафинья
8
Минейру
8
Минейру
13
Рафинья
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Бавария - Шальке-04
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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