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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 14 февраля 2010
Шальке-04
14.02.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
45+1'
Ж. Матип
81'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Мориц
ГОЛ! 2:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
К. Кураньи
Желтая карточка
Рафинья
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Санчес
Замена
З. Тошич
️️️️
Манише
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Л. Шмитц
+1
Желтая карточка
Ж. Матип
Желтая карточка
К. Шорх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
2
Мишо Бречко
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
(К)
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Манише
АП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
46
Данни Латца
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
4-1-2-3
1
Нойер
26
Шмитц
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
32
Матип
18
Мориц
11
Ракитич
27
Санчес
22
Кураньи
8
Фарфан
4-4-1-1
1
Мондрагон
4
Шорх
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
34
Чихи
8
Пети
17
Пеццони
10
Подольски
8
Манише
18
Новакович
27
Санчес
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
27
Санчес
18
Мориц
30
Моравек
30
Моравек
18
Мориц
8
Манише
18
Тошич
18
Тошич
8
Манише
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
33
Матиас Шобер
ВР
46
Данни Латца
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
46
Данни Латца
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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