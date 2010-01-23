Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Шальке-04
Бохум - Шальке-04: обзор матча 23 января 2010
Бохум
23.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
82'
В. Хашемян
90'
С. Шестак
5'
В. Санчес
42'
К. Кураньи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Шальке-04
ГОЛ! 2:2!
С. Шестак
Замена
Эду
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Маврай
ГОЛ! 1:2!
В. Хашемян
Замена
В. Хашемян
️️️️
Д. Эпалле
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Санчес
Замена
М. Азауаг
️️️️
Р. Прокоп
Замена
П. Фрайер
️️️️
З. Дедич
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
ГОЛ! 0:1!
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
10
Милош Марич
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
37
Роман Прокоп
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
10
Мимун Азауаг
ЦП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-2-4
29
Хеерваген
28
Фукс
3
Маврай
4
Мальтриц
2
Конча
5
Дабровски
10
Марич
11
Шестак
37
Прокоп
29
Дедич
40
Эпалле
3-2-2-3
1
Нойер
5
Бордон
13
Рафинья
5
Хеведес
32
Матип
26
Шмитц
11
Ракитич
18
Мориц
22
Кураньи
8
Фарфан
27
Санчес
37
Прокоп
10
Азауаг
10
Азауаг
37
Прокоп
29
Дедич
7
Фрайер
7
Фрайер
29
Дедич
40
Эпалле
21
Хашемян
21
Хашемян
40
Эпалле
27
Санчес
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
27
Санчес
8
Фарфан
16
Эду
16
Эду
8
Фарфан
Остались в запасе
Бохум
Шальке-04
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
33
Матиас Шобер
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Бохум - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+