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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 24 апреля 2010
Герта
24.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
87'
Х. Вестерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Замена
Эду
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 0:1!
Х. Вестерманн
Замена
В. Домовчийски
️️️️
А. Рамос
Замена
В. Санчес
️️️️
Ю. Хао
Замена
П. Дардаи
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-2-2-3
33
Дробны
5
фон Берген
3
Фридрих
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
26
Пищек
20
Качар
16
Сисеро
11
Раффаэл
33
Гекас
20
Рамос
3-2-3-2
1
Нойер
5
Бордон
13
Рафинья
5
Хеведес
16
Вестерманн
26
Шмитц
8
Хао
24
Клюге
11
Ракитич
22
Кураньи
8
Фарфан
28
Лустенбергер
8
Дардаи
8
Дардаи
28
Лустенбергер
20
Рамос
19
Домовчийски
19
Домовчийски
20
Рамос
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
8
Хао
27
Санчес
27
Санчес
8
Хао
8
Фарфан
16
Эду
16
Эду
8
Фарфан
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Герта - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Олимпиаштадион
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