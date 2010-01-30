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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 30 января 2010
Шальке-04
30.01.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
19'
К. Кураньи
49'
Л. Шмитц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Желтая карточка
П. Нильссон
Замена
П. Тагое
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
К. Минейру
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
Т. Региниуссен
️️️️
К. Мориц
Замена
А. Джабири
️️️️
А. Ибертсбергер
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
В. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Л. Шмитц
Пас отдал
К. Кураньи
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
А. Бек
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
К. Айхнер
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
Рафинья
19'
Желтая карточка
К. Айхнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
27
Висенте Санчес
ЛП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
(К)
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
26
Андреас Ибертсбергер
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Борис Вукчевич
АП
22
Карлос Эдуардо
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Адам Джабири
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
4-5-1
1
Нойер
26
Шмитц
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
27
Санчес
11
Ракитич
18
Мориц
32
Матип
8
Фарфан
22
Кураньи
4-1-2-2-1
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Нильссон
5
Комппер
4
Айхнер
14
Густаво
26
Ибертсбергер
23
Салихович
7
Вукчевич
22
Эдуардо
11
Ибишевич
18
Мориц
4
Региниуссен
4
Региниуссен
18
Мориц
27
Санчес
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
27
Санчес
13
Рафинья
8
Минейру
8
Минейру
13
Рафинья
26
Ибертсбергер
11
Джабири
11
Джабири
26
Ибертсбергер
4
Айхнер
4
Сукулини
4
Сукулини
4
Айхнер
7
Вукчевич
28
Тагое
28
Тагое
7
Вукчевич
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
33
Матиас Шобер
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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