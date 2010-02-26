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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 26 февраля 2010
Шальке-04
26.02.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
66'
Б. Хеведес
83'
И. Ракитич
47'
Н. Шахин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
+2
Желтая карточка
К. Гросскройц
Желтая карточка
П. Овомойела
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Эду
ГОЛ! 2:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Эду
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
Желтая карточка
С. Бендер
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
Л. Шмитц
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
Н. Вальдес
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Шахин
Замена
К. Мориц
️️️️
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
24
Пеер Клюге
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
27
Висенте Санчес
ЦП
16
Эду
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Мохаммед Зидан
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-1-2-3
1
Нойер
26
Шмитц
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
24
Клюге
11
Ракитич
27
Санчес
16
Эду
22
Кураньи
8
Фарфан
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Зидан
16
Вальдес
Мориц
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
Мориц
27
Санчес
18
Мориц
18
Мориц
27
Санчес
16
Эду
18
Асамоа
18
Асамоа
16
Эду
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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