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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 21 февраля 2010
Вольфсбург
21.02.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
71'
Графите
77'
Графите
30'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
ГОЛ! 2:1!
Графите
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Ю. Хао
ГОЛ! 1:1!
Графите
Пас отдал
З. Мисимович
Замена
К. Мориц
️️️️
П. Клюге
Замена
Я. Моравек
️️️️
В. Санчес
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
П. Пекарик
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
27
Саша Ритер
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Юньмин Хао
ПП
27
Висенте Санчес
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хитц
4
Шефер
2
Шимунек
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Гентнер
27
Ритер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
4-3-3
1
Нойер
5
Хеведес
5
Бордон
32
Матип
26
Шмитц
8
Хао
24
Клюге
11
Ракитич
8
Фарфан
22
Кураньи
27
Санчес
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
8
Хао
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Хао
24
Клюге
18
Мориц
18
Мориц
24
Клюге
27
Санчес
30
Моравек
30
Моравек
27
Санчес
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
33
Матиас Шобер
ВР
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:25 (прямая)
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