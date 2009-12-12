Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 12 декабря 2009
Вердер
12.12.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
48'
К. Кураньи
73'
Я. Моравек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
Замена
Л. Ханцел
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
Д. Фарфан
Травма
С. Бениш
Замена
М. Розенберг
️️️️
Т. Фрингс
Желтая карточка
Т. Фрингс
ГОЛ! 0:2!
Я. Моравек
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
Я. Моравек
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
К. Кураньи
Замена
К. Писарро
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
А. Хант
Замена
В. Санчес
️️️️
Л. Холтби
Замена
Т. Боровски
️️️️
Д. Йенсен
Желтая карточка
С. Бениш
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЛП
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
7
Даниэль Йенсен
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
32
Жоэль Матип
ЦП
13
Рафинья
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Любош Ханцел
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Визе
17
Бениш
4
Мертезакер
27
Налдо
8
Фритц
0
Фрингс
14
Хант
7
Йенсен
10
Озил
22
Марин
9
Алмейда
4-4-2
1
Нойер
3
Самбрано
16
Вестерманн
5
Хеведес
26
Шмитц
13
Рафинья
11
Ракитич
32
Матип
90
Холтби
8
Фарфан
22
Кураньи
7
Йенсен
6
Боровски
6
Боровски
7
Йенсен
9
Алмейда
14
Писарро
14
Писарро
9
Алмейда
0
Фрингс
9
Розенберг
9
Розенберг
0
Фрингс
8
Фарфан
14
Ханцел
14
Ханцел
8
Фарфан
11
Ракитич
30
Моравек
30
Моравек
11
Ракитич
90
Холтби
27
Санчес
27
Санчес
90
Холтби
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
33
Матиас Шобер
ВР
8
Карлос Минейру
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
8
Карлос Минейру
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Вердер - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гельмут Фляйшер
(Зигмертсхаузен)
Стадион:
Везерстадион
Посещаемость:
37000 из 42100 зрителей (87%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Вердер
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+