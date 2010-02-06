Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 06 февраля 2010
Фрайбург
06.02.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
Б. Ибраими
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Фарфан
️️️️
А. Баумйоханн
Желтая карточка
Л. Шмитц
Замена
И. Банович
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
А. Баумйоханн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
8
Карлос Минейру
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
5
Бучер
21
Топрак
22
Ча Ду Ри
19
Уильямс
23
Флум
16
Макиади
23
Шустер
61
Сиссе
0
Идриссу
3-2-3-2
1
Нойер
5
Хеведес
32
Матип
13
Рафинья
5
Бордон
26
Шмитц
5
Баумйоханн
11
Ракитич
18
Мориц
22
Кураньи
27
Санчес
23
Шустер
0
Банович
0
Банович
23
Шустер
61
Сиссе
27
Райзингер
27
Райзингер
61
Сиссе
5
Баумйоханн
8
Фарфан
8
Фарфан
5
Баумйоханн
18
Мориц
7
Ибраими
7
Ибраими
18
Мориц
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Робин Дутт
33
Матиас Шобер
ВР
8
Карлос Минейру
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
8
Карлос Минейру
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+