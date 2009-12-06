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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 06 декабря 2009
Шальке-04
06.12.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Герта
59'
К. Кураньи
90+2'
Рафинья (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Рафинья
+2
Вторая желтая
К. Янкер
Замена
В. Санчес
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
М. Хосе Бордон
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Нику
Замена
К. Мориц
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Хосе Бордон
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
К. Янкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
26
Лукас Шмитц
ЛП
32
Жоэль Матип
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
3
Карлос Самбрано
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
11
Раффаэл
АП
20
Патрик Эберт
ПП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
8
Фанол Пердедай
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-1-3-2
1
Нойер
16
Вестерманн
5
Бордон
5
Хеведес
13
Рафинья
32
Матип
26
Шмитц
11
Ракитич
3
Самбрано
8
Фарфан
22
Кураньи
3-2-3-1-1
33
Дробны
28
Лустенбергер
16
Янкер
5
фон Берген
26
Пищек
39
Пейчинович
20
Эберт
16
Сисеро
8
Нику
11
Раффаэл
18
Вихнярек
8
Фарфан
18
Мориц
18
Мориц
8
Фарфан
32
Матип
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
32
Матип
Алтынтоп
27
Санчес
27
Санчес
Алтынтоп
8
Нику
20
Рамос
20
Рамос
8
Нику
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
33
Матиас Шобер
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
8
Фанол Пердедай
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Карлос Минейру
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
61000 из 61973 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:25 (прямая)
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