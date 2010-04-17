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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 17 апреля 2010
Шальке-04
17.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
8'
И. Ракитич
45'
Д. Фарфан
47'
И. Ракитич (П)
16'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Замена
Р. Колаутти
️️️️
М. Ройс
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Ю. Хао
Замена
П. Херрманн
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Ж. Матип
️️️️
П. Клюге
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Ракитич
Замена
М. Гавранович
️️️️
Эду
ГОЛ! 2:1!
Д. Фарфан
Желтая карточка
К. Матмур
Желтая карточка
Р. Бобадилья
16'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
16
Эду
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
4-3-3
1
Нойер
26
Шмитц
13
Рафинья
5
Хеведес
5
Бордон
8
Хао
11
Ракитич
24
Клюге
8
Фарфан
22
Кураньи
16
Эду
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
14
Маркс
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
25
Бобадилья
10
Матмур
24
Клюге
32
Матип
32
Матип
24
Клюге
16
Эду
19
Гавранович
19
Гавранович
16
Эду
8
Хао
18
Асамоа
18
Асамоа
8
Хао
10
Матмур
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Матмур
18
Ройс
9
Колаутти
9
Колаутти
18
Ройс
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
Главный тренер
Мирон Муслич
11
Фабиан Бакер
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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