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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 31 октября 2009
Шальке-04
31.10.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Байер
83'
К. Кураньи
88'
В. Санчес
30'
Т. Кроос
44'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
ГОЛ! 2:2!
В. Санчес
ГОЛ! 1:2!
К. Кураньи
Желтая карточка
М. Хосе Бордон
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Л. Синкевич
️️️️
С. Хююпя
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Мориц
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Ш. Райнарц
ГОЛ! 0:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Т. Барнетта
Замена
В. Санчес
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Желтая карточка
Д. Фарфан
10'
Желтая карточка
Д. Швааб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
26
Лукас Шмитц
ЛП
18
Кристоф Мориц
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
13
Рафинья
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
23
Эмин Ялин
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
16
Вестерманн
5
Бордон
3
Самбрано
5
Хеведес
18
Мориц
26
Шмитц
90
Холтби
13
Рафинья
22
Кураньи
8
Фарфан
4-4-2
15
Адлер
5
Швааб
4
Хююпя
2
Фридрих
8
Кастро
10
Барнетта
23
Видаль
7
Райнарц
8
Кроос
9
Дердийок
11
Кисслинг
18
Мориц
11
Ракитич
11
Ракитич
18
Мориц
90
Холтби
27
Санчес
27
Санчес
90
Холтби
8
Кастро
2
Сарпей
2
Сарпей
8
Кастро
4
Хююпя
6
Синкевич
6
Синкевич
4
Хююпя
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
23
Эмин Ялин
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
23
Эмин Ялин
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
22
Василиос Пляцикас
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Шальке-04 - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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