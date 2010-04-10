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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 10 апреля 2010
Ганновер-96
10.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Шальке-04
17'
Х. Вестерманн (АГ)
29'
Д. Я Конан
80'
Х. Балич
90+2'
Д. Я Конан
46'
Эду
51'
И. Ракитич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
ГОЛ! 4:2!
Д. Я Конан
Пас отдал
А. Брюггинк
+2
Желтая карточка
С. Черундоло
Замена
А. Брюггинк
️️️️
Элсон
Желтая карточка
К. Шульц
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
П. Клюге
ГОЛ! 3:2!
Х. Балич
Пас отдал
С. Шахед
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
Д. Я Конан
Замена
С. Шахед
️️️️
А. Коне
Травма
А. Коне
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Ракитич
Замена
Рафинья
️️️️
К. Самбрано
ГОЛ! 2:1!
Эду
Пас отдал
К. Кураньи
Желтая карточка
Л. Шмитц
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Шмидебах
Травма
М. Шмидебах
Замена
Эду
️️️️
Ж. Матип
ГОЛ! 2:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
М. Шмидебах
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Вестерманн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
(К)
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
34
Константин Рауш
ЦП
7
Элсон
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
24
Пеер Клюге
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Юньмин Хао
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
16
Эду
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Фромловиц
19
Шульц
5
Эггиманн
5
Хагги
6
Черундоло
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
7
Элсон
2
Коне
11
Конан
4-1-2-1-2
1
Нойер
3
Самбрано
5
Хеведес
16
Вестерманн
26
Шмитц
32
Матип
24
Клюге
11
Ракитич
8
Хао
22
Кураньи
8
Фарфан
2
Коне
23
Шахед
23
Шахед
2
Коне
24
Шмидебах
5
Балич
5
Балич
24
Шмидебах
7
Элсон
17
Брюггинк
17
Брюггинк
7
Элсон
3
Самбрано
13
Рафинья
13
Рафинья
3
Самбрано
24
Клюге
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
24
Клюге
32
Матип
16
Эду
16
Эду
32
Матип
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
0
Уве Господарек
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
9
Майк Ханке
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
27
Висенте Санчес
ЛФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 17:25 (прямая)
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