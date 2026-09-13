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Бразилия. Серия А
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Палмейрас
Бруно Бертинато
Статистика
Бруно Бертинато - статистика
Палмейрас
31 мая 1998 (28), Куритиба
#21 | Вратарь
194 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Венеция
1 : 0
02.06.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Венеция
2 : 1
24.05.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Палермо
0 : 1
20.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Специя
2 : 1
10.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
3 : 2
01.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Венеция
2 : 1
26.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Венеция
2 : 0
14.04.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Асколи
0 : 0
07.04.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Венеция
2 : 3
01.04.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Палермо
0 : 3
15.03.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
3 : 1
10.03.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Комо
2 : 1
03.03.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Венеция
2 : 0
28.02.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Пиза
1 : 2
24.02.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Венеция
2 : 2
18.02.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 3
10.02.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Парма
2 : 1
03.02.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Венеция
1 : 0
27.01.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Козенца
4 : 2
20.01.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Венеция
5 : 3
14.01.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Феральписало
2 : 2
26.12.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
2 : 2
23.12.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Венеция
2 : 2
16.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Кремонезе
1 : 0
09.12.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Бари
0 : 3
25.11.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Венеция
2 : 1
10.11.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Тернана
0 : 1
04.11.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Венеция
2 : 1
29.10.2023
Пиза
1' - 90'
3'
Италия. Серия В, 10 тур
Реджана 1919
1 : 0
22.10.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Венеция
3 : 2
07.10.2023
Парма
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
1 : 3
30.09.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Венеция
1 : 3
26.09.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Брешиа
0 : 0
23.09.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Венеция
1 : 0
15.09.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Циттаделла
0 : 0
03.09.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Сампдория
1 : 2
30.08.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
3 : 0
20.08.2023
Комо
Был в запасе
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