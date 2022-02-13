Абдель Медиуб - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Абдель
|Фамилия
|Медиуб
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Абдель
|Фамилия
|Медиуб
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|17.04.2022
|1' -85'
|Лион (Лион)
|6:1
|Бордо (Бордо)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|02.04.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.03.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Труа (Труа)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|06.02.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|5:0
|Бордо (Бордо)
|23.01.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|4:3
|Страсбур (Страсбур)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|6:0
|Бордо (Бордо)
|07.01.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|22.12.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:3
|ПСЖ (Париж)
|31.10.2021
|46' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|53'
|24.10.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|1' -82'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Нант (Нант)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|26.09.2021
|71' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|18.09.2021
|89' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|08.08.2021
|62' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)