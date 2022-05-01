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Абдель Медиуб
Статистика
Абдель Медиуб - статистика
Завершил карьеру
28 августа 1997 (29), Марсель
#3 | Защитник
197 см
Алжир
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
0 : 1
01.05.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
6 : 1
17.04.2022
Бордо
1' - 85'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
02.04.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
0 : 2
20.03.2022
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
3 : 0
13.03.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0 : 2
06.03.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
1 : 1
27.02.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
1 : 1
20.02.2022
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
3 : 2
13.02.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
5 : 0
06.02.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
4 : 3
23.01.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
6 : 0
16.01.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
0 : 1
07.01.2022
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 3
22.12.2021
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2 : 3
06.11.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
3 : 2
31.10.2021
Реймс
46' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
17.10.2021
Нант
1' - 82'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
3 : 0
03.10.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1 : 1
26.09.2021
Ренн
71' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 3
22.09.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1 : 2
18.09.2021
Бордо
89' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4 : 0
28.08.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 1
22.08.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
15.08.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
08.08.2021
Клермон
62' - 90'
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