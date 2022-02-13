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    Абдель Медиуб - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Абдель
    Фамилия Медиуб
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1997 (25 лет)
    Рост 197
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Ницца (Ницца)
    17.04.2022 1' -85' Лион (Лион) 6:1 Бордо (Бордо)
    10.04.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    02.04.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
    20.03.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    13.03.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Бордо (Бордо)
    06.03.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Труа (Труа)
    27.02.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Бордо (Бордо)
    20.02.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Монако (Монако)
    13.02.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:2 Бордо (Бордо)
    06.02.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 5:0 Бордо (Бордо)
    23.01.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 4:3 Страсбур (Страсбур)
    16.01.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 6:0 Бордо (Бордо)
    07.01.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Марсель (Марсель)
    22.12.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 2:3 Лилль (Лилль)
    06.11.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:3 ПСЖ (Париж)
    31.10.2021 46' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    53'
    24.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 1' -82' Бордо (Бордо) 1:1 Нант (Нант)
    03.10.2021 Был в запасе Монако (Монако) 3:0 Бордо (Бордо)
    26.09.2021 71' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Ренн (Ренн)
    22.09.2021 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:3 Бордо (Бордо)
    18.09.2021 89' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Бордо (Бордо)
    28.08.2021 Был в запасе Ницца (Ницца) 4:0 Бордо (Бордо)
    22.08.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Анжер (Анжер)
    15.08.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:2 Бордо (Бордо)
    08.08.2021 62' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
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