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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 20 февраля 2022
Бордо
20.02.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Монако
22'
Р. Уден
67'
Марсело (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Монако
78'
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
С. Мара
️️️️
Р. Уден
78'
Замена
Т. Лакуа
️️️️
Т. Пембеле
77'
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Марсело
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Я. Адли
65'
61'
Замена
А. Головин
️️️️
Д. Сидибе
Желтая карточка
Т. Пембеле
56'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
46'
43'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
С. Диоп
42'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
К. Фолланд
Желтая карточка
Р. Уден
41'
34'
Желтая карточка
Д. Сидибе
34'
Вторая желтая
О. Чуамени
28'
Желтая карточка
О. Чуамени
ГОЛ! 1:0!
Р. Уден
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Плашил
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
77
Данил Игнатенко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
3-4-2-1
16
Пуссен
12
Пембеле
2
Грегерсен
15
Ахмедходжич
14
Менса
23
Гилявоги
14
Онана
6
Марсело
29
Адли
10
Уден
16
У-Джо
3-3-1-1-2
1
Нюбель
19
Сидибе
3
Марипан
21
Дисаси
2
Вандерсон
14
Чуамени
12
Энрике
6
Лукас
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
29
Адли
77
Игнатенко
77
Игнатенко
29
Адли
12
Пембеле
6
Лакуа
6
Лакуа
12
Пембеле
10
Уден
14
Мара
14
Мара
10
Уден
31
Фолланд
24
Фофана
24
Фофана
31
Фолланд
19
Сидибе
10
Головин
10
Головин
19
Сидибе
10
Диоп
10
Мартинш
10
Мартинш
10
Диоп
Остались в запасе
Бордо
Монако
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Плашил
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Плашил
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Бордо - Монако
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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