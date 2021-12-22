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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 22 декабря 2021
Бордо
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
18'
А. Элис
45'
А. Элис
33'
Б. Андре
77'
Б. Йылмаз (П)
84'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
89'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Д. Бриан
️️️️
Франсержио
89'
88'
Желтая карточка
Т. Джало
Замена
С. Калу
️️️️
Я. Дилросун
88'
84'
ГОЛ! 2:3!
Д. Дэвид
Пас отдал
И. Лихаджи
81'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
Замена
М. Ньянг
️️️️
Р. Мангаш
78'
Замена
Д. Менса
️️️️
Х. У-Джо
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Йылмаз
69'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Ж. Бамба
68'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Р. Саншеш
46'
Замена
А. Онана
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Франсержио
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Элис
Пас отдал
Я. Адли
45'
Замена
Отавио
️️️️
Ж. Онана
39'
37'
Желтая карточка
Р. Саншеш
36'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Андре
Пас отдал
С. Ботман
ГОЛ! 1:0!
А. Элис
Пас отдал
Т. Пембеле
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
15
Франсержио
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Альберт Элис
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Бордо
30
Тидиан Мальбек
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
94
Отавио
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
79
Бика
ЦФ
4-1-1-3-1
56
Костиль
7
Мангаш
3
Медиуб
6
Косиельни
12
Пембеле
14
Онана
15
Франсержио
24
Дилросун
29
Адли
17
Элис
16
У-Джо
4-2-2-2
13
Грбич
35
Джало
6
Фонте
4
Ботман
17
Рейнилду
21
Андре
8
Саншеш
7
Гомес
19
Бамба
15
Дэвид
17
Йылмаз
16
У-Джо
14
Менса
14
Менса
16
У-Джо
14
Онана
94
Отавио
94
Отавио
14
Онана
24
Дилросун
90
Калу
90
Калу
24
Дилросун
7
Мангаш
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Мангаш
15
Франсержио
7
Бриан
7
Бриан
15
Франсержио
8
Саншеш
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
8
Саншеш
7
Гомес
24
Онана
24
Онана
7
Гомес
17
Йылмаз
19
Ниасс
19
Ниасс
17
Йылмаз
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
19
Бамба
Остались в запасе
Бордо
Лилль
30
Тидиан Мальбек
ВР
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
30
Тидиан Мальбек
ВР
17
Мехди Зеркан
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Бордо - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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