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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Бордо
Клермон - Бордо: обзор матча 27 февраля 2022
Клермон
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
32'
Э. Рашани
13'
Ж. Гилявоги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Бордо
87'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Ж. Онана
82'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. У-Джо
81'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Т. Лакуа
76'
Желтая карточка
Марсело
64'
Замена
С. Мара
️️️️
Р. Уден
Замена
Д. Бертомье
️️️️
Й. Маньин
63'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Л. Да Кунья
63'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
48'
44'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
ГОЛ! 1:1!
Э. Рашани
Пас отдал
А. Зедадка
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
С. Грегерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Плашил
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-3-1-2
12
Джоко
12
Н'Симба
21
Ожье
22
Хунтонджи
80
Зедадка
6
Маньин
25
Гастьен
99
Самед
19
Рашани
7
Да Кунья
18
Байо
4-2-1-2-1
16
Пуссен
15
Ахмедходжич
6
Марсело
2
Грегерсен
14
Менса
23
Гилявоги
14
Онана
6
Лакуа
10
Уден
29
Адли
16
У-Джо
7
Да Кунья
26
Аллевина
26
Аллевина
7
Да Кунья
6
Маньин
15
Бертомье
15
Бертомье
6
Маньин
6
Лакуа
12
Пембеле
12
Пембеле
6
Лакуа
14
Онана
77
Игнатенко
77
Игнатенко
14
Онана
10
Уден
14
Мара
14
Мара
10
Уден
16
У-Джо
99
Ньянг
99
Ньянг
16
У-Джо
Остались в запасе
Клермон
Бордо
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
23
Дави Руяр
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Плашил
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Ярослав Плашил
Статистика матча Клермон - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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