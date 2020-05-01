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Виктор Файзулин
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Месси на грани вылета из ЛЧ: следите за ответным матчем против «Баварией» с фрибетом в 2000 рублей!
8 марта
23:14
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
22:44
Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
22:37
Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
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00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
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23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
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Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
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Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
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Виктор Файзулин - статьи
Полузащитник
Имя
Виктор
Отчество
Игоревич
Фамилия
Файзулин
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Находка
Гражданство
Воспитаник
ДЮСШ г.Находка
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
22 апреля 1986 (36 лет)
Рост
176
Вес
72
Статистика
Новости
Статьи
Посты
01.05.2020 19:50
Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование
Сразу спойлер: дело закрыто, доказательств никаких, а обвинители уволены за клевету.
21.03.2018 12:35
Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола
Сколько ты зарабатываешь?
49
29.11.2017 14:00
Касорла, Файзулин и другие футболисты, которые не играют больше года
Поломанные ноги, разорванные связки, лейкемия – игроки не выходят на поле по самым разным причинам.
9
28.07.2017 21:30
«Над ним смеются только полные идиоты». Файзулин не играет слишком долго − пора возвращаться
Никита Щербаков вспоминает хронологию болезни самого травмируемого русского футболиста современности и напоминает, что эта история совсем не про мемы.
8
01.04.2017 22:00
Главные мемы российского футбола
«Бомбардир» собирает подборку самых популярных мемов отечественного футбола – от перлов Виталия Мутко до багажа Аленичева, на котором побеждает Трамп.
10
20.02.2017 16:45
Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола
Sports.ru опубликовал ежегодные данные по самым большим контрактам чемпионата России. «Бомбардир» изучил список и выделил главное.
22
09.01.2017 14:05
Невероятный гол Жиру, рекорд Роналду и другие события, которые вы могли пропустить за праздники
Кроме того, Витсель удрал в Китай, Аршавин снова лучший Казахстане, а ЦСКА должен денег за Траоре. «Бомбардир» напоминает, что важного происходило, пока вы отдыхали.
2
21.12.2016 21:40
Моуринью пытается купить Гризманна. «Спартак» хочет вернуть Эменике. Дайджест событий дня
Мутко – кандидат в совет ФИФА. Попова продают в «Трабзонспор», но он ничего об этом не знает. Названа конечная стоимость стадиона в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
31.05.2016 14:00
Билет за 4 тысячи евро, плевки в «Барселону», Файзулин – лучший от «Зенита». Репортаж с миланского финала Лиги чемпионов
Попасть на финал Лиги Чемпионов – мечта любого любителя футбола. Чтобы ее осуществить, приходиться идти на разные жертвы, но даже они не гарантируют успеха. Автор «Бомбардира» Сергей Беседин добрался до Милана в день финала Лиги чемпионов.
1
17.12.2015 12:00
Неочевидное-вероятное. Изучаем зарплаты игроков «Зенита»
Опубликованный рейтинг зарплат игроков РФПЛ вновь родил кучу удивлений. Традиционно хвалили ЦСКА, ругали «Спартак» и «Локомотив». А что же с самым богатым клубом России? «Бомбардир» изучил зарплаты «Зенита» и делится неожиданными выводами.
12
28.10.2015 10:00
Павлюченко, Фримпонг и еще шесть футболистов, которых нужно срочно продать
Мудрость кота Матроскина гласит: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». «Бомбардир», используя шкалу главного кота советской мультипликации, выясняет, с кем же наши команды должны расстаться в ближайшее трансферное окно.
7
16.10.2015 23:55
«Динамо» не будет устраивать распродажу. Венгер готов уйти из «Арсенала». Дайджест событий дня
«Мордовия» погасила все долги. «Ювентус» заработал больше всех в Лиге чемпионов. Сборная России – за потолок зарплат. «Бомбардир» рассказывает о событиях пятницы в традиционном дайджесте.
2
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