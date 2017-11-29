Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Касорла, Файзулин и другие футболисты, которые не играют больше года

    Касорла, Файзулин и другие футболисты, которые не играют больше года


    3.7
    Голосов: 6
    29.11.2017 14:00
    Поломанные ноги, разорванные связки, лейкемия – игроки не выходят на поле по самым разным причинам.

    Санти Касорла лечит лодыжку с октября прошлого года – мы недавно подробно об этом писали. Лидер «Арсенала» точно не сыграет в футбол до конца этого года, так что срок его восстановления составит минимум 438 дней. Ужасные цифры.

    Полузащитник «Стока» Стивен Айленд поломал ногу в мае прошлого года, и с тех пор мы его не видели. Срок восстановления ноги Айленда составит минимум 600 дней – за это время фанаты забудут, что в их команде играл такой человек.

    Резервный кипер «Ливерпуля» Адам Богдан порвал крестообразные связки в прошлом ноябре и пока не может составить конкуренцию Миньоле и Кариусу. 407 дней – минимальный срок заточения Богдана в лазарете.

    У вингера «Эвертона» Янника Боласи те же проблемы, что у Богдана – разрыв крестообразных связок. Нынешнему «Эвертону», который прозябает на 17-м месте, Боласи точно бы не помешал, но придется подождать до Нового года.

    Коннор Уикхэм вылетел из строя «Кристал Пэлас» ровно год назад – он тоже порвал крестообразную связку. Парень точно не вернется в состав до Нового года, и это печальные новости для Роя Ходжсона: команда в ее положении нуждается в любых свежих силах.

    Защитник «Шапекоэнсе» Нету пережил ужасную катастрофу, в которой погибло большинство его товарищей по команде. Но Нету все еще надеется вернуться в футбол: он усиленно работает в тренажерном зале и продолжает восстановление. Посмотрите, какие голы он забивал – ради еще одного такого мгновения стоит потрудиться.

    Фумия Хаякава – молодой японский защитник, у которого в апреле прошлого года обнаружили лейкемию. Игрок приостановил карьеру и может вообще не вернуться в футбол, даже если победит болезнь. Впрочем, у нас есть пример Стиляна Петрова: болгарский капитан «Астон Виллы» поборол лейкемию и не вернулся в игру только потому, что и так был в предпенсионном (по футбольным меркам) возрасте.

    Главный российский отсутствующий – Виктор Файзулин, который не играл в футбол с сентября 2015 года. Полузащитник «Зенита» пообещал сыграть на чемпионате мира-2018, но, похоже, шутки про мертвого Файзулина никогда не умрут.

    «Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, только давно в Находке, делали операцию, и после нее он до конца недотренировал ногу. Он колено в итоге не полностью «сделал». И выявилось это только через десять лет, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – печальную правду о проблемах Файзулина год назад рассказал Аршавин.

    8 мощных сборных, которые не попали на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    piligrim1986
    1511955953
    из всех реально жалко Касорлу
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1511963615
    Парни, вы все достойные игроки. Выздоравливайте. Пора возвращаться.
    Ответить
    Федорыч-НН
    1511963743
    Судя по этой статье, уровень спортивной медицины в Англии достаточно низок. Или футболисты АПЛ "сачки" и симулянты. В других странах (лигах), очевидно, таких проблем у футболистов нет. Совет журналисту: прежде чем браться за перо (садиться за клавиатуру) - изучи тему досконально.
    Ответить
    Чуни Муни
    1511964483
    Хорошо когда есть кем заменить, а если нет такой возможности? Совсем хреново.
    Ответить
    OfaZavr
    1511969322
    Всем здоровья!
    Ответить
    Karpathian
    1511973885
    здоровья, мужики!
    Ответить
    Черкизовский Кот
    1512030831
    Здоровья вам, Парни! Особенно бразильцу Нету.
    Ответить
    Hugo Lloris
    1512164271
    ахах файзулин жив??
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+