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    «Над ним смеются только полные идиоты». Файзулин не играет слишком долго − пора возвращаться


    4.2
    Голосов: 5
    28.07.2017 21:30
    Никита Щербаков вспоминает хронологию болезни самого травмируемого русского футболиста современности и напоминает, что эта история совсем не про мемы.

    Скоро исполнится ровно два года с последнего матча Файзулина. А с того момента, как про него узнала вся Россия − уже десять лет. В 2007 году нальчикский «Спартак» давно не резонировал игрой и полными трибунами, зато в той команде выступало несколько талантливых футболистов − в их числе Виктор Файзулин. Позже его признают лучшим молодым игроком, а «Зенит» купит парня за три миллиона евро и подпишет с ним контракт на три года.

    Карьера молодого полузащитника развивалась стремительно: он выиграл с «Зенитом» все, кроме Лиги чемпионов. Файзулина отличали оперативность мышления и технические данные. Виктор был одной из главных надежд «Зенита», когда при Лучано Спаллетти началась глобальная перестройка. Толкаться с Халком и Витселем в составе было тяжело. Но в условиях ротации полузащитник не терялся и продолжал помогать команде.

    А затем начались бесконечные травмы.

    Проблемы с крестообразными связками случались у Файзулина еще в Нальчике. В Питере было много предположений о том, что происходит с его ногами, но врач сборной России Эдуард Безуглов спустя время дал правильный ответ: «Да, у него артроз. Но два года он не играет не из-за артроза, а из-за болей в коленном суставе и отека, который возникает. Причин тут может быть очень много и не всегда это артроз». Позже выяснится, что «кресты» Виктор рвал только один раз, но та травма сказалась на всем его здоровье.

    В марте этого года Файзулин ненадолго появился перед журналистами, чтобы сказать: «Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!». Реальность не поддержала такого оптимизма. Еще зимой футболист начал крутить педали велосипеда, но колено вновь опухло и дало сбой. И снова операция.

    Немного статистики: последний матч Файзулин провел в сентябре 2015-го против «Амкара». Тогда он сыграл 80 минут, хотя медики говорили тренерскому штабу не напрягать футболиста так долго. В итоге опять невыносимые боли и операции. Всего таких было пять.

    В том интервью он подтвердил, что у него действительно артроз коленного сустава. По сути, из-за повреждения ткани хряща обнажаются внутрисуставные кости. Основная проблема заключается в том, что болезнь перешла в хроническую стадию.

    Помимо всего этого Файзулин говорил и о качестве самих операций: «Любая операция влечет за собой какие-то последствия. Когда в человеческий организм залезают, это уже ненормально. Хорошо, что я десять лет продержался. После операции всегда сустав начинает работать по-другому – не так, как здоровый. Где-то связку перетянули, где-то недотянули – отсюда и проблемы». Весной игрок был на костылях, а ближе к первому сбору подтвердил, что чувствует себя лучше. Но все равно не готов играть.

    Окружение Файзулина утверждает, что футболист держит себя в форме. Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказывает: «Он большой молодец, не падает духом. Да и с точки зрения физической подготовки вопросов к нему нет. Мы вместе с ним отдыхали зимой в Сингапуре. У него ни грамма лишнего веса, он постоянно занимается и работает в разы больше, чем любой здоровый футболист».

    В соцсетях уже больше года бушуют тысячи приколов про неиграющего Файзулина. Самая распространенная тема – о том, что он умер, а клуб все это время скрывает новости о смерти. Наверняка Файзулин видел хоть что-то из этой серии, но публично никак не комментировал. Зато Эдуард Безуглов высказался: «Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи».

    Самое крутое в этой трагедии, что Файзулин до сих пор мечтает о том, чтобы вернуться. Весной появилась информация о том, что он доработает свой контракт с «Зенитом» до конца. Соглашение истекает следующим летом. Как раз перед чемпионатом мира, на который Файзулин так хочет попасть. Для этого надо как минимум регулярно поиграть уже в этом сезоне. Получится? Судя по действиям руководства и последним медицинским предпосылкам – да.

    Хотя не так важно, попадет ли он в итоге на чемпионат мира. Эта история вовсе не о человеке, который зарабатывает 2,2 миллиона евро в год, не играя даже на тренировках. Это рассказ об игроке, который в 32 не потерял мотивации. Пусть с виду и кажется, что он уже давно ничем не занимается.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ, «Зенит»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 28 июля 2017, 23:45

      Игрок ,который не вписался трансферной стоимостью в планы "супер" тренеров Зенита последних лет ...а в соотношении "цена -качество " он был намного полезнее того же Витселя

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 28 июля 2017, 15:52

      В 2007 - 8 Фаза действительно был многообещающим молодым игроком, но с тех пор ничего не показал, даже когда был здоров. В Зенит-2, в лучшем случае.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 28 июля 2017, 12:58

      Абу Диаби - знаете такого?! одна игра в сезоне, а то и вообще ни одной!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer 28 июля 2017, 12:48

      Господи, он вечно был переоценённым игроком. А по сути то он нужен только для ротации. За 10 лет отыграл в Зените около 200 матчей во всех турнирах, т.е. меньше половины матчей за сезон. И то, в большинстве случаев на замену выходил.
      Виктора жалко конечно, здоровья ему и всё такое, но он никакой не суперигрок, не незаменимый и не надежда сборной и Зенита.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 28 июля 2017, 11:04

      Жаль Виктора, очень неплохо играл в Зените и сборной. Однозначно здоровья!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 28 июля 2017, 10:17

      Вряд ли вернётся, честно говоря. В любом случае, крепкого здоровья Виктору и удачи в жизни. Достойный человек.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 28 июля 2017, 10:11

      скорей всего в Зените-2 будет... загубила травма парня, не играя и цена упала до 600 тыс.евро... Удачи ему, может и выйдёт на уровень что был раньше

      -2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > STAFOR13 28 июля 2017, 12:25

      По-моему в данной ситуации писать про цену как то не совсем уместно..

      0
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