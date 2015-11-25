|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|22
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2016
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|07.04.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Тосно (Тосно)
|03.04.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|27.03.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|20.03.2016
|78' -90'
|Байкал (Иркутск)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|16.03.2016
|1' -79'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|11.03.2016
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|29.11.2015
|77' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|25.11.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|40'
|21.11.2015
|66' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|15.11.2015
|1' -75'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:3
|Сокол (Саратов)
|01.11.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Армавир (Армавир)
|25.10.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|19.10.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|15.10.2015
|1' -64'
|Волгарь (Астрахань)
|4:1
|Луч (Владивосток)
|11.10.2015
|1' -74'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|28.09.2015
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|0:3
|Томь (Томск)
|21.09.2015
|1' -88'
|Тосно (Тосно)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|14.09.2015
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|31.08.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Байкал (Иркутск)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|17.08.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|10.08.2015
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.08.2015
|46' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Балтика (Калининград)