Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вячеслав Кренделев - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Кренделев
    Состав Без клуба
    Родной город Ашхабад
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 22 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2016 46' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Волгарь (Астрахань)
    25.04.2016 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:1 Луч (Владивосток)
    07.04.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Тосно (Тосно)
    03.04.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Арсенал (Тула)
    27.03.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    20.03.2016 78' -90' Байкал (Иркутск) 0:1 Луч (Владивосток)
    16.03.2016 1' -79' Луч (Владивосток) 1:0 Факел (Воронеж)
    11.03.2016 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:1 Луч (Владивосток)
    29.11.2015 77' -90' Луч (Владивосток) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.11.2015 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Луч (Владивосток)
    40'
    21.11.2015 66' -90' Луч (Владивосток) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    15.11.2015 1' -75' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Луч (Владивосток)
    08.11.2015 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:3 Сокол (Саратов)
    01.11.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Армавир (Армавир)
    25.10.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Луч (Владивосток)
    19.10.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Енисей (Красноярск)
    15.10.2015 1' -64' Волгарь (Астрахань) 4:1 Луч (Владивосток)
    11.10.2015 1' -74' Луч (Владивосток) 1:1 Шинник (Ярославль)
    04.10.2015 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:0 Луч (Владивосток)
    28.09.2015 1' -46' Луч (Владивосток) 0:3 Томь (Томск)
    21.09.2015 1' -88' Тосно (Тосно) 0:2 Луч (Владивосток)
    14.09.2015 1' -90' Арсенал (Тула) 1:0 Луч (Владивосток)
    07.09.2015 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:1 Луч (Владивосток)
    31.08.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Байкал (Иркутск)
    23.08.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Луч (Владивосток)
    17.08.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Спартак-2 (Москва)
    10.08.2015 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.08.2015 46' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Балтика (Калининград)
    • Читайте нас: 
    11