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Вячеслав Кренделев
Статистика
Вячеслав Кренделев - статистика
Завершил карьеру
24 июля 1982 (44), Ашхабад
#2 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Туркменистан | Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
22
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
1 : 1
02.05.2016
Волгарь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Шинник
1 : 1
25.04.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 1
07.04.2016
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
0 : 0
03.04.2016
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0 : 0
27.03.2016
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Байкал
0 : 1
20.03.2016
Луч
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1 : 0
16.03.2016
Факел
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
11.03.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
2 : 1
29.11.2015
КАМАЗ
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3 : 0
25.11.2015
Луч
1' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
21.11.2015
Cибирь
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1 : 0
15.11.2015
Луч
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 3
08.11.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0 : 1
01.11.2015
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
1 : 0
25.10.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
2 : 2
19.10.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4 : 1
15.10.2015
Луч
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
1 : 1
11.10.2015
Шинник
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
2 : 0
04.10.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
0 : 3
28.09.2015
Томь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тосно
0 : 2
21.09.2015
Луч
1' - 88'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1 : 0
14.09.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
3 : 1
07.09.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 0
31.08.2015
Байкал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
2 : 0
23.08.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
1 : 1
17.08.2015
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
0 : 1
10.08.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2 : 2
03.08.2015
Балтика
46' - 90'
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