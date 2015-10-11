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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 11 октября 2015
Луч
11.10.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
87'
А. Гаджибеков
32'
А. Павленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
ГОЛ! 1:1!
А. Гаджибеков
87'
Замена
М. Козлов
️️️️
С. Колычев
83'
79'
Замена
И. Подоляк
️️️️
А. Мязин
75'
Желтая карточка
А. Мязин
Замена
Д. Селищев
️️️️
В. Кренделев
74'
65'
Желтая карточка
В. Цховребов
58'
Замена
М. Платика
️️️️
А. Щадин
Замена
М. Казанков
️️️️
Р. Гордиенко
56'
46'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
46'
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Ндри
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Павленко
21'
Желтая карточка
А. Щадин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
77
Леонид Родионов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
67
Колычев
5
Пискунов
55
Гузь
2
Кренделев
3
Гаджибеков
3
Насадюк
15
Зюзин
44
Клопков
6
Нивалдо
18
Гордиенко
3-2-2-2-1
16
Яшин
15
Цховребов
6
Беляев
33
Ламанж
97
Ятченко
2
Ндри
7
Маляров
8
Павленко
28
Султонов
92
Щадин
87
Мязин
18
Гордиенко
60
Казанков
60
Казанков
18
Гордиенко
2
Кренделев
77
Селищев
77
Селищев
2
Кренделев
67
Колычев
10
Козлов
10
Козлов
67
Колычев
87
Мязин
20
Подоляк
20
Подоляк
87
Мязин
2
Ндри
37
Сиротов
37
Сиротов
2
Ндри
92
Щадин
5
Платика
5
Платика
92
Щадин
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
Остались в запасе
Луч
Шинник
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
77
Леонид Родионов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Луч - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Динамо
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