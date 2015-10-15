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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Луч
Волгарь - Луч: обзор матча 15 октября 2015
Волгарь
15.10.2015, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
4 : 1
Завершен
Луч
11'
А. Кренделев
33'
А. Алхазов (П)
49'
А. Алхазов (П)
56'
А. Алхазов (П)
7'
Д. Гузь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Луч
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Сутормин
87'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
О. Алейник
83'
81'
Замена
М. Козлов
️️️️
Нивалдо
Замена
С. Мурихин
️️️️
И. Лукьяновс
78'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
71'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
70'
64'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
М. Казанков
64'
Замена
Д. Селищев
️️️️
В. Кренделев
Желтая карточка
С. Терехов
63'
57'
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Пономаренко
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Алхазов
56'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Алхазов
49'
48'
Желтая карточка
Нивалдо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Алхазов
33'
32'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
ГОЛ! 1:1!
А. Кренделев
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гузь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
28
Байрыев
13
Иванов
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
10
Лукьяновс
33
Кренделев
11
Петрович
13
Алхазов
3-2-2-1-1
70
Котляров
3
Гаджибеков
55
Гузь
12
Пономаренко
67
Колычев
2
Кренделев
3
Насадюк
44
Клопков
60
Казанков
6
Нивалдо
34
Алейник
10
Газзаев
10
Газзаев
34
Алейник
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
10
Лукьяновс
33
Мурихин
33
Мурихин
10
Лукьяновс
11
Сутормин
88
Болов
88
Болов
11
Сутормин
2
Кренделев
77
Селищев
77
Селищев
2
Кренделев
60
Казанков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
60
Казанков
6
Нивалдо
10
Козлов
10
Козлов
6
Нивалдо
12
Пономаренко
24
Столбовой
24
Столбовой
12
Пономаренко
Остались в запасе
Волгарь
Луч
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
Статистика матча Волгарь - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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