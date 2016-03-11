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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Луч
Спартак-2 - Луч: обзор матча 11 марта 2016
Спартак-2
11.03.2016, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Луч
27'
В. Обухов (П)
81'
А. Гулиев
47'
Нивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Луч
90'
+1
Желтая карточка
С. Пономаренко
Желтая карточка
А. Пуцко
86'
83'
Замена
М. Козлов
️️️️
Нивалдо
ГОЛ! 2:1!
А. Гулиев
81'
78'
Замена
С. Пономаренко
️️️️
А. Ребко
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Каюмов
78'
75'
Желтая карточка
А. Пискунов
70'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
М. Казанков
66'
Желтая карточка
М. Казанков
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Кутин
61'
Замена
А. Ходырев
️️️️
А. Тимофеев
61'
57'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Д. Кортава
47'
ГОЛ! 1:1!
Нивалдо
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Зуев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Обухов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
44
Лисинков
92
Брызгалов
15
Пуцко
4
Савичев
94
Тимофеев
5
Кутин
52
Леонтьев
17
Зуев
7
Каюмов
13
Обухов
4-3-1-2
70
Котляров
70
Кабутов
27
Грицаенко
55
Гузь
5
Пискунов
2
Кирисов
17
Ребко
14
Семакин
60
Казанков
34
Кортава
6
Нивалдо
94
Тимофеев
21
Ходырев
21
Ходырев
94
Тимофеев
5
Кутин
99
Гулиев
99
Гулиев
5
Кутин
7
Каюмов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
7
Каюмов
17
Зуев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
17
Зуев
60
Казанков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
60
Казанков
17
Ребко
12
Пономаренко
12
Пономаренко
17
Ребко
6
Нивалдо
10
Козлов
10
Козлов
6
Нивалдо
34
Кортава
24
Столбовой
24
Столбовой
34
Кортава
Остались в запасе
Спартак-2
Луч
47
Михаил Филиппов
ВР
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
3
Максим Насадюк
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Луч
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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