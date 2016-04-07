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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Тосно
Луч - Тосно: обзор матча 07 апреля 2016
Луч
07.04.2016, четверг, 12:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
90'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Тосно
90'
+5
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
+3
Замена
С. Сухарев
️️️️
М. Кашчелан
90'
ГОЛ! 0:1!
В. Ильин
Замена
Д. Кортава
️️️️
Д. Клопков
83'
76'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Кутьин
67'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
В. Галиулин
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
М. Казанков
59'
58'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Мухаметшин
27'
Желтая карточка
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-2-3-1-1
70
Котляров
5
Пискунов
27
Грицаенко
55
Гузь
2
Кренделев
70
Кабутов
17
Ребко
44
Клопков
14
Семакин
60
Казанков
6
Нивалдо
3-2-4-1
25
Нигматуллин
35
Гультяев
25
Смирнов
2
Аравин
18
Кашчелан
25
Бочков
4
Астафьев
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
21
Галиулин
48
Кутьин
60
Казанков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
60
Казанков
44
Клопков
34
Кортава
34
Кортава
44
Клопков
21
Галиулин
7
Чхапелия
7
Чхапелия
21
Галиулин
18
Кашчелан
18
Сухарев
18
Сухарев
18
Кашчелан
48
Кутьин
20
Марков
20
Марков
48
Кутьин
9
Мухаметшин
98
Ильин
98
Ильин
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Луч
Тосно
2
Евгений Кирисов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
4
Роман Славнов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Статистика матча Луч - Тосно
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Динамо
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