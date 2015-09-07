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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Луч
Зенит-2 - Луч: обзор матча 07 сентября 2015
Зенит-2
07.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 1
Завершен
Луч
14'
Е. Марков
64'
А. Попов
82'
П. Долгов
55'
А. Гаджибеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Луч
Замена
П. Назимов
️️️️
П. Киреенко
90'
88'
Замена
М. Зюзин
️️️️
О. Бабенков
Замена
С. Иванов
️️️️
М. Палиенко
88'
Желтая карточка
П. Долгов
87'
ГОЛ! 3:1!
П. Долгов
82'
80'
Желтая карточка
О. Бабенков
Замена
П. Долгов
️️️️
Е. Марков
80'
71'
Желтая карточка
С. Колычев
64'
Желтая карточка
Д. Клопков
ГОЛ! 2:1!
А. Попов
64'
Замена
А. Вяткин
️️️️
Д. Ящук
62'
56'
Замена
М. Казанков
️️️️
С. Пономаренко
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Гаджибеков
46'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
М. Козлов
46'
Замена
М. Вотинов
️️️️
И. Столбовой
Желтая карточка
Д. Ящук
30'
Желтая карточка
М. Палиенко
29'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
1-5-3-1
41
Кержаков
55
Лобов
18
Зырянов
5
Зинков
88
Богаев
22
Иванов
91
Ящук
13
Киреенко
99
Палиенко
18
Попов
20
Марков
3-3-1-1
56
Довбня
3
Гаджибеков
55
Гузь
12
Пономаренко
28
Семенов
10
Козлов
4
Бабенков
44
Клопков
24
Столбовой
13
Киреенко
43
Назимов
43
Назимов
13
Киреенко
99
Палиенко
47
Иванов
47
Иванов
99
Палиенко
91
Ящук
55
Вяткин
55
Вяткин
91
Ящук
20
Марков
91
Долгов
91
Долгов
20
Марков
12
Пономаренко
60
Казанков
60
Казанков
12
Пономаренко
10
Козлов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
10
Козлов
4
Бабенков
15
Зюзин
15
Зюзин
4
Бабенков
24
Столбовой
45
Вотинов
45
Вотинов
24
Столбовой
Остались в запасе
Зенит-2
Луч
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Луч
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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