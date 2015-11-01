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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Армавир
Луч - Армавир: обзор матча 01 ноября 2015
Луч
01.11.2015, воскресенье, 07:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Армавир
29'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Армавир
90'
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
И. Столбовой
87'
84'
Замена
Р. Дугалич
️️️️
А. Алексанян
78'
Замена
И. Чежия
️️️️
З. Арзиани
77'
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Пономаренко
76'
56'
Замена
И. Падерин
️️️️
Д. Рыжов
Замена
М. Вотинов
️️️️
Д. Селищев
46'
Замена
М. Козлов
️️️️
Р. Гордиенко
46'
Желтая карточка
Нивалдо
42'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
20'
Желтая карточка
И. Мамаханов
17'
Желтая карточка
З. Арзиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Луч
55
Владимир Заморока
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
95
Евгений Белоногов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
10
Игорь Падерин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
3-2-3-2
70
Котляров
77
Селищев
5
Пискунов
12
Пономаренко
2
Кренделев
67
Колычев
3
Насадюк
44
Клопков
4
Славнов
6
Нивалдо
18
Гордиенко
4-1-4-1
27
Комаров
55
Тараканов
19
Алексанян
24
Мирошниченко
23
Мамаханов
17
Царикаев
63
Рыжов
3
Воронкин
25
Арзиани
17
Васильев
10
Амбарцумян
18
Гордиенко
10
Козлов
10
Козлов
18
Гордиенко
12
Пономаренко
24
Столбовой
24
Столбовой
12
Пономаренко
77
Селищев
45
Вотинов
45
Вотинов
77
Селищев
25
Арзиани
3
Чежия
3
Чежия
25
Арзиани
17
Васильев
34
Бугуи
34
Бугуи
17
Васильев
19
Алексанян
20
Дугалич
20
Дугалич
19
Алексанян
63
Рыжов
10
Падерин
10
Падерин
63
Рыжов
Остались в запасе
Луч
Армавир
55
Владимир Заморока
ВР
95
Евгений Белоногов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
55
Владимир Заморока
ВР
95
Евгений Белоногов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
88
Леван Джаркава
ПП
Статистика матча Луч - Армавир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Динамо
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