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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Cибирь
Луч - Cибирь: обзор матча 21 ноября 2015
Луч
21.11.2015, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 3
Завершен
Cибирь
31'
И. Якупов
61'
А. Харитонов
90'
А. Дышеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Cибирь
90'
+3
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Е. Чеботару
90'
+1
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Харитонов
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Дышеков
87'
Замена
В. Головатенко
️️️️
И. Якупов
83'
Желтая карточка
Т. Выходил
Замена
М. Казанков
️️️️
И. Столбовой
81'
77'
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
Замена
В. Кренделев
️️️️
О. Бабенков
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Харитонов
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Д. Клопков
54'
Замена
М. Зюзин
️️️️
М. Насадюк
54'
Желтая карточка
Нивалдо
52'
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Якупов
26'
Желтая карточка
Р. Беляев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
24
Иван Столбовой
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-3-3
56
Довбня
4
Бабенков
67
Колычев
55
Гузь
28
Семенов
3
Насадюк
44
Клопков
4
Славнов
6
Нивалдо
9
Корян
24
Столбовой
3-1-4-2
22
Цыган
3
Плопа
4
Выходил
59
Иванов
33
Дышеков
83
Харитонов
37
Чеботару
8
Макаренко
5
Гладышев
7
Беляев
98
Якупов
44
Клопков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
44
Клопков
24
Столбовой
60
Казанков
60
Казанков
24
Столбовой
4
Бабенков
2
Кренделев
2
Кренделев
4
Бабенков
3
Насадюк
15
Зюзин
15
Зюзин
3
Насадюк
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
83
Харитонов
44
Ларенц
44
Ларенц
83
Харитонов
98
Якупов
5
Головатенко
5
Головатенко
98
Якупов
37
Чеботару
32
Скороходов
32
Скороходов
37
Чеботару
Остались в запасе
Луч
Cибирь
5
Антон Пискунов
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
28
Руслан Магаль
ПЗ
25
Илья Трунин
ВР
Статистика матча Луч - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
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