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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Зенит-2
Луч - Зенит-2: обзор матча 27 марта 2016
Луч
27.03.2016, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Зенит-2
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Ребко
87'
84'
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Палиенко
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Казанков
83'
65'
Замена
А. Вяткин
️️️️
К. Зырянов
65'
Желтая карточка
М. Палиенко
Желтая карточка
Д. Гузь
61'
60'
Замена
П. Киреенко
️️️️
П. Долгов
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Кортава
55'
54'
Замена
А. Попов
️️️️
Н. Саламатов
43'
Желтая карточка
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
3-2-2-1-2
70
Котляров
5
Пискунов
27
Грицаенко
55
Гузь
2
Кренделев
70
Кабутов
17
Ребко
14
Семакин
60
Казанков
34
Кортава
6
Нивалдо
2-1-5-1-1
23
Бабурин
55
Лобов
23
Чернов
13
Кубышкин
10
Саламатов
18
Зырянов
5
Зинков
40
Бавин
88
Богаев
99
Палиенко
91
Долгов
60
Казанков
10
Козлов
10
Козлов
60
Казанков
34
Кортава
44
Клопков
44
Клопков
34
Кортава
17
Ребко
24
Столбовой
24
Столбовой
17
Ребко
91
Долгов
13
Киреенко
13
Киреенко
91
Долгов
18
Зырянов
55
Вяткин
55
Вяткин
18
Зырянов
99
Палиенко
4
Васильев
4
Васильев
99
Палиенко
10
Саламатов
18
Попов
18
Попов
10
Саламатов
Остались в запасе
Луч
Зенит-2
2
Евгений Кирисов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Луч - Зенит-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
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