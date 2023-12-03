Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Ари Лейфссон - статистика

Стьярнан
19 августа 1998 (28), Рейкьявик
#19 | Защитник
193 см
Исландия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стремсгодсет
20
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Стремсгодсет
3 : 0
03.12.2023
Бранн
1' - 90'
61'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Русенборг
1 : 3
26.11.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Стремсгодсет
0 : 1
12.11.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
0 : 1
05.11.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
57'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Стремсгодсет
1 : 0
29.10.2023
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
3 : 1
22.10.2023
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Хаугесунд
1 : 0
08.10.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Буде-Глимт
2 : 0
01.10.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Стремсгодсет
1 : 1
24.09.2023
Мольде
1' - 74'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
2 : 0
16.09.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Стремсгодсет
2 : 1
03.09.2023
Стабек
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.08.2023
Лиллестрем
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
12.08.2023
Стремсгодсет
1' - 55'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Стремсгодсет
1 : 3
05.08.2023
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Олесунн
1 : 0
30.07.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Стремсгодсет
0 : 1
23.07.2023
Русенборг
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Бранн
1 : 0
16.07.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
5 : 2
09.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Стабек
0 : 1
03.07.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
18'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
2 : 0
25.06.2023
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
0 : 1
11.06.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.06.2023
Хаугесунд
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
1 : 1
29.05.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
1 : 0
16.05.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мольде
3 : 2
13.05.2023
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Стремсгодсет
0 : 1
30.04.2023
Тромсе
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
2 : 0
23.04.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Лиллестрем
4 : 3
19.04.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Стремсгодсет
1 : 0
16.04.2023
Олесунн
1' - 90'
88'
Главные новости
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
1
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
2
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
3
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+