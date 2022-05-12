Ари Лейфссон - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Ари
|Фамилия
|Лейфссон
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1998 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ари
|Фамилия
|Лейфссон
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стремсгодсет
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|24.07.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|09.07.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:0
|Одд (Шиен)
|03.07.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|26.06.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|18.06.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|5:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Викинг (Ставангер)
|25.05.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Стремсгодсет (Драммен)
|22.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|12.05.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|0:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|08.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:5
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)