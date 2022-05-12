Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари Лейфссон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Ари
    Фамилия Лейфссон
    Команда Стремсгодсет
    Состав Основной
    Родной город Рейкьявик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1998 (24 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стремсгодсет 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Стремсгодсет (Драммен)
    24.07.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 1:1 ХамКам (Хамар)
    09.07.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 0:0 Одд (Шиен)
    03.07.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    26.06.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    18.06.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 5:1 Стремсгодсет (Драммен)
    28.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Викинг (Ставангер)
    25.05.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:2 Стремсгодсет (Драммен)
    22.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Волеренга (Осло)
    12.05.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 0:0 Стремсгодсет (Драммен)
    08.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    23.04.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 0:5 Сандефьорд (Сандефьорд)
    18.04.2022 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 0:1 Стремсгодсет (Драммен)
    10.04.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 1:3 Мольде (Мольде)
    03.04.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    • Читайте нас: 
    11