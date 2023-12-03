Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Бранн
Стремсгодсет - Бранн: обзор матча 03 декабря 2023
Стремсгодсет
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
3 : 0
Завершен
Бранн
23'
Д. Сери (АГ)
65'
Г. Штенгель
83'
Г. Штенгель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Бранн
Замена
О. Энерсен
️️️️
М. Менерт
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Штенгель
83'
82'
Желтая карточка
М. Дюнгеланд
Замена
Т. Грегор
️️️️
Л. Томассон
75'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
К. Красники
75'
66'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
У. Матисен
66'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
66'
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
Н. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Г. Штенгель
Пас отдал
Л. Вильсвик
65'
Желтая карточка
А. Лейфссон
61'
Желтая карточка
К. Красники
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Сери
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
9
Никлас Кастро
ЛВ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
(К)
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
14
Ульрик Матисен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-4-1-1
16
Михра
19
Лейфссон
27
Даль
26
Вильсвик
71
Вальсвик
2
Томассон
8
Красники
10
Теркельсен
10
Штенгель
77
Менерт
9
Мелькерсен
3-1-2-3-1
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
5
Сери
3
Кнудсен
6
Нильсен
7
Майре
17
Солтведт
14
Матисен
10
Берстинг
9
Кастро
11
Финне
2
Томассон
4
Грегор
4
Грегор
2
Томассон
77
Менерт
14
Энерсен
14
Энерсен
77
Менерт
8
Красники
23
Андерсен
23
Андерсен
8
Красники
9
Кастро
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
9
Кастро
14
Матисен
19
Картум
19
Картум
14
Матисен
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
Стремсгодсет
Бранн
40
Мортен Саэтра
ВР
20
Эммануэль Дансо
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Главный тренер
Йорген Иснес
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
20
Эммануэль Дансо
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Стремсгодсет - Бранн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Ola Hobber Nilsen, Norway
Стадион:
Marienlyst Stadion, Drammen
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Бранн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+