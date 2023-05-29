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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Стремсгодсет
Одд - Стремсгодсет: обзор матча 29 мая 2023
Одд
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
60'
М. Евтович
63'
М. Менерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Стремсгодсет
90'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Евтович
88'
Желтая карточка
Л. Овусу
79'
76'
Замена
J. Ekeland
️️️️
М. Менерт
Желтая карточка
Д. Томаш
75'
75'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
66'
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Менерт
Пас отдал
Д. Ипалибо
ГОЛ! 1:0!
М. Евтович
Пас отдал
С. Овусу
60'
37'
Пенальти не реализован!
Г. Штенгель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
4-2-1-1-3
3
Баккей
33
Томаш
2
Рууд
26
Гьенгор
28
Овусу
1
Йоргенсен
24
Овусу
6
Валлем
21
Хаген
1
Вальстедт
26
Евтович
4-1-1-2-2
16
Михра
71
Вальсвик
26
Вильсвик
27
Даль
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
77
Менерт
8
Гулликсен
4
Грегор
14
Брюнес
1
Йоргенсен
9
9
1
Йоргенсен
26
Евтович
11
Тевелде
11
Тевелде
26
Евтович
77
Менерт
11
11
77
Менерт
8
Гулликсен
14
Энерсен
14
Энерсен
8
Гулликсен
Остались в запасе
Одд
Стремсгодсет
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Одд - Стремсгодсет
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Стремсгодсет
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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2023.04.17 20:32
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2019.02.07 16:47
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2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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