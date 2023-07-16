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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Стремсгодсет
Бранн - Стремсгодсет: обзор матча 16 июля 2023
Бранн
16.07.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
29'
Н. Йенсен Вассберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Стремсгодсет
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
85'
80'
Замена
Э. Боахен
️️️️
Т. Грегор
Замена
О. Бломберг
️️️️
Н. Кастро
67'
Замена
R. Holten
️️️️
Ф. Кнудсен
61'
60'
Замена
А. Торсен
️️️️
О. Энерсен
45'
+1
Желтая карточка
Х. Стеневик
ГОЛ! 1:0!
Н. Йенсен Вассберг
Пас отдал
Н. Кастро
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
19
Альберт Торсен
ПВ
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
12
5
Сери
6
Нильсен
25
Йенсен Вассберг
7
Майре
10
Берстинг
3
Кнудсен
11
Финне
9
Кастро
15
Торсвик
4-2-3-1
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
19
Лейфссон
4
Грегор
10
Теркельсен
8
Красники
18
Стеневик
77
Менерт
14
Энерсен
14
Брюнес
3
Кнудсен
13
13
3
Кнудсен
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
9
Кастро
11
Бломберг
11
Бломберг
9
Кастро
4
Грегор
18
Боахен
18
Боахен
4
Грегор
14
Энерсен
19
Торсен
19
Торсен
14
Энерсен
Остались в запасе
Бранн
Стремсгодсет
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
16
David Tufekcic
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Бранн - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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