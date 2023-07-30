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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Стремсгодсет
Олесунн - Стремсгодсет: обзор матча 30 июля 2023
Олесунн
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Стремсгодсет
Замена
K. Jakobsen
️️️️
К. Бармен
90'
65'
Замена
О. Энерсен
️️️️
М. Фарджи
45'
Желтая карточка
Т. Грегор
Желтая карточка
Й. Китолано
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
26
Tor Erik Larsen
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
35
Sebastian Berntsen
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
19
Альберт Торсен
ПВ
4-1-1-1-3
1
Грютебуст
25
Китолано
5
Феллман
27
Хопланд
3
Мунксгор
23
Сегберг
16
20
Атанга
19
22
8
4-3-3
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
27
Даль
4
Грегор
10
Теркельсен
10
Штенгель
20
Дансо
18
Стеневик
77
Менерт
21
Фарджи
10
Бармен
10
Бармен
Бармен
7
7
Бармен
21
Фарджи
14
Энерсен
14
Энерсен
21
Фарджи
Остались в запасе
Олесунн
Стремсгодсет
1
Michael Lansing
ВР
26
Tor Erik Larsen
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
35
Sebastian Berntsen
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
19
Альберт Торсен
ПВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
26
Tor Erik Larsen
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
35
Sebastian Berntsen
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
19
Альберт Торсен
ПВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Олесунн - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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Олесунн
Стремсгодсет
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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