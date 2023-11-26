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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Стремсгодсет
Русенборг - Стремсгодсет: обзор матча 26 ноября 2023
Русенборг
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 3
Завершен
Стремсгодсет
28'
Д. Нельсон (П)
22'
М. Менерт
35'
Г. Вальсвик
90+4'
Л. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Стремсгодсет
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Л. Томассон
Пас отдал
Г. Штенгель
Замена
А. Хансен
️️️️
С. Тангвик
89'
Желтая карточка
U. Jenssen
80'
77'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
Л. Вильсвик
71'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
Э. Мелькерсен
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
П. Скьельбред
66'
Замена
Н. Хольм
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
66'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
О. Скарсем
66'
35'
ГОЛ! 1:2!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Л. Вильсвик
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Нельсон
28'
27'
Желтая карточка
Ф. Даль
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Менерт
Пас отдал
К. Красники
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Фредериксен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
(К)
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Логи Томассон
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
1
Андре Хансен
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
3-1-4-2
12
Тангвик
24
5
18
Андерссон
10
Селнаэс
10
Торвальдссон
5
Скьельбред
77
Скарсем
22
Фредериксен
26
Нельсон
2
Корник
4-4-1-1
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
19
Лейфссон
10
Теркельсен
8
Красники
10
Штенгель
2
Томассон
77
Менерт
9
Мелькерсен
12
Тангвик
1
Хансен
1
Хансен
12
Тангвик
5
Скьельбред
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Скьельбред
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
77
Скарсем
22
Фредериксен
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
22
Фредериксен
10
Торвальдссон
29
Хольм
29
Хольм
10
Торвальдссон
26
Вильсвик
23
Андерсен
23
Андерсен
26
Вильсвик
9
Мелькерсен
18
Стеневик
18
Стеневик
9
Мелькерсен
Остались в запасе
Русенборг
Стремсгодсет
46
Simen Havig
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
20
Эммануэль Дансо
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Русенборг - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Главный судья:
Marius Lien, Norway
Стадион:
Lerkendal Stadion, Trondheim
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