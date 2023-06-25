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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Буде-Глимт
Стремсгодсет - Буде-Глимт: обзор матча 25 июня 2023
Стремсгодсет
25.06.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 0
Завершен
Буде-Глимт
45+2'
Й. Брюнес
90+5'
Т. Гулликсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Буде-Глимт
ГОЛ! 2:0!
Т. Гулликсен
90'
+5
Желтая карточка
Х. Стеневик
88'
Замена
А. Торсен
️️️️
Й. Брюнес
88'
Замена
О. Энерсен
️️️️
М. Менерт
88'
85'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
Г. Вальсвик
82'
70'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Д. Мвука
70'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
М. Лоде
ГОЛ! 1:0!
Й. Брюнес
Пас отдал
Л. Вильсвик
45'
+2
21'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Б. Вембангомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
4-2-3-1
16
Михра
19
Лейфссон
27
Даль
26
Вильсвик
71
Вальсвик
10
Штенгель
20
Дансо
8
Гулликсен
77
Менерт
18
Стеневик
14
Брюнес
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Лоде
3
Серенсен
7
Берг
18
Мое
10
Ветлесен
11
Гренбек
22
Мвука
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
14
Брюнес
19
Торсен
19
Торсен
14
Брюнес
77
Менерт
14
Энерсен
14
Энерсен
77
Менерт
2
Лоде
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
2
Лоде
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
10
Ветлесен
19
Фет
19
Фет
10
Ветлесен
22
Мвука
11
Цугель
11
Цугель
22
Мвука
Остались в запасе
Стремсгодсет
Буде-Глимт
18
Эрнест Боахен
ПЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Юлиан Лунд
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Стремсгодсет - Буде-Глимт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
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Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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