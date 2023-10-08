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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Стремсгодсет
Хаугесунд - Стремсгодсет: обзор матча 08 октября 2023
Хаугесунд
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Стремсгодсет
Замена
Б. Лейте
️️️️
Ю. Эскесен
76'
Замена
С. Ибрахим Диарра
️️️️
А. Содерлунд
76'
Замена
Б. Нжие
️️️️
С. Сандер
64'
63'
Замена
М. Менерт
️️️️
Э. Андерсен
63'
Замена
Л. Томассон
️️️️
Т. Грегор
Желтая карточка
Б. Лейте
44'
43'
Желтая карточка
Х. Стеневик
2'
Желтая карточка
Э. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
2
Логи Томассон
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
1-1-4-2-2
1
Селвик
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
2
37
Сандер
23
Хейсман
34
Эскесен
12
16
Содерлунд
3-2-2-2-1
16
Михра
26
Вильсвик
27
Даль
71
Вальсвик
5
Сермо
4
Грегор
10
Штенгель
8
Красники
23
Андерсен
18
Стеневик
9
Мелькерсен
37
Сандер
10
Нжие
10
Нжие
37
Сандер
16
Содерлунд
29
Диарра
29
Диарра
16
Содерлунд
34
Эскесен
16
Лейте
16
Лейте
34
Эскесен
4
Грегор
2
Томассон
2
Томассон
4
Грегор
23
Андерсен
77
Менерт
77
Менерт
23
Андерсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Стремсгодсет
25
Mikkel Hope
ЦЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
20
Michee Ngalina
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Хаугесунд - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Стремсгодсет
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
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2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
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3
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2
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2019.01.25 00:27
8
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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