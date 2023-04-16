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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Олесунн
Стремсгодсет - Олесунн: обзор матча 16 апреля 2023
Стремсгодсет
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 0
Завершен
Олесунн
42'
Г. Вальсвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Олесунн
Желтая карточка
А. Лейфссон
88'
Замена
Э. Боахен
️️️️
Т. Гулликсен
86'
80'
Замена
А. Андерсен
️️️️
Д. Феллман
Замена
М. Менерт
️️️️
J. Ekeland
66'
Замена
Т. Грегор
️️️️
О. Энерсен
66'
57'
Желтая карточка
Д. Феллман
Желтая карточка
Й. Брюнес
57'
47'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
А. Столас
47'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
К. Бармен
47'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
K. Jakobsen
46'
Замена
М. Эбийе
️️️️
И. Атанга
42'
Желтая карточка
А. Столас
ГОЛ! 1:0!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
42'
34'
Желтая карточка
А. Мунксгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
77
Маркус Менерт
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
4-1-2-3
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
27
Даль
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
11
14
Энерсен
8
Гулликсен
14
Брюнес
2-2-5
1
Грютебуст
3
Мунксгор
27
Хопланд
28
Диоп
10
Бармен
24
Кольскоген
20
Атанга
7
23
Столас
5
Феллман
8
Гулликсен
18
Боахен
18
Боахен
8
Гулликсен
11
77
Менерт
77
Менерт
11
14
Энерсен
4
Грегор
4
Грегор
14
Энерсен
23
Столас
2
2
23
Столас
10
Бармен
23
Сегберг
23
Сегберг
10
Бармен
7
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
5
Феллман
30
Андерсен
30
Андерсен
5
Феллман
20
Атанга
20
Эбийе
20
Эбийе
20
Атанга
Остались в запасе
Стремсгодсет
Олесунн
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Michael Lansing
ВР
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Стремсгодсет - Олесунн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
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Стремсгодсет
Олесунн
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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