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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Русенборг
Стремсгодсет - Русенборг: обзор матча 23 июля 2023
Стремсгодсет
23.07.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
0 : 1
Завершен
Русенборг
22'
С. Нипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Русенборг
88'
Замена
С. Роджерс
️️️️
А. Нильсен Перейра
Замена
А. Лейфссон
️️️️
С. Ханссен
75'
66'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Вяяняйнен
53'
Желтая карточка
С. Вяяняйнен
46'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Д. Нельсон
Замена
А. Торсен
️️️️
Т. Грегор
46'
45'
Замена
М. Бьерло
️️️️
О. Скарсем
Желтая карточка
Й. Брюнес
41'
Желтая карточка
Ф. Даль
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Нипан
15'
Желтая карточка
Д. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
77
Маркус Менерт
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
68
Yves Vaage
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
19
Альберт Торсен
ПВ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
4-2-3-1
16
Михра
4
Грегор
71
Вальсвик
27
Даль
3
Ханссен
10
Штенгель
20
Дансо
14
Энерсен
18
Стеневик
77
Менерт
14
Брюнес
3-2-3-2
1
Хансен
29
Рейтан
5
19
Перейра
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
2
Корник
41
Нипан
26
Нельсон
19
Хольс
90
Саэтер
3
Ханссен
19
Лейфссон
19
Лейфссон
3
Ханссен
4
Грегор
19
Торсен
19
Торсен
4
Грегор
19
Перейра
5
Роджерс
5
Роджерс
19
Перейра
77
Скарсем
70
Бьерло
70
Бьерло
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
8
Беркеейет
8
Беркеейет
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
20
Тагсет
20
Тагсет
26
Нельсон
Остались в запасе
Стремсгодсет
Русенборг
40
Мортен Саэтра
ВР
68
Yves Vaage
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
68
Yves Vaage
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Стремсгодсет - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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