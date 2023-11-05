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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Стремсгодсет
Тромсе - Стремсгодсет: обзор матча 05 ноября 2023
Тромсе
05.11.2023, воскресенье, 21:15
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
0 : 1
Завершен
Стремсгодсет
84'
М. Фарджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Стремсгодсет
Желтая карточка
С. Опсал
90'
+8
90'
+5
Замена
О. Энерсен
️️️️
Э. Мелькерсен
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Фарджи
Замена
I. Vadebu
️️️️
К. Антонсен
78'
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Нордас
78'
70'
Замена
М. Фарджи
️️️️
Э. Андерсен
Замена
F. Winther
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
70'
64'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Менерт
57'
Желтая карточка
А. Лейфссон
Желтая карточка
К. Психе
45'
29'
Желтая карточка
Г. Вальсвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
30
Isak Vadebu
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
4-3-3
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
25
Диуф
23
Вестерлунд
5
Опсал
11
Йенссен
8
Ромсаас
5
11
Нордас
15
Эрлиен
4-3-2-1
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
19
Лейфссон
10
Теркельсен
8
Красники
2
Томассон
23
Андерсен
77
Менерт
9
Мелькерсен
11
Антонсен
30
30
11
Антонсен
11
Нордас
24
Траоре
24
Траоре
11
Нордас
8
Ромсаас
6
6
8
Ромсаас
9
Мелькерсен
14
Энерсен
14
Энерсен
9
Мелькерсен
23
Андерсен
21
Фарджи
21
Фарджи
23
Андерсен
77
Менерт
18
Стеневик
18
Стеневик
77
Менерт
Остались в запасе
Тромсе
Стремсгодсет
32
Marius Tollefsen
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Тромсе - Стремсгодсет
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Главный судья:
Svein Tore Sinnes, Norway
Стадион:
Alfheim, Tromso
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